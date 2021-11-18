18 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın eski futbolcusu Ailton'dan flaş transfer sözleri! "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Süper Lig'de 2005/06 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ailton, o günlere dair açıklamalarda bulundu. Almanya Bundesliga ekibi Schalke'den Kartal'a transfer olan oyuncu, bu transfer için "Kariyerimin en büyük hatasıydı" ifadelerini kullandı. İşte Ailton'un açıklamaları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın eski futbolcusu Ailton’dan flaş transfer sözleri! Hayatımın en büyük hatasıydı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Almanya Bundesliga'da gol kralı olan ve Beşiktaş'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ailton, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın eski futbolcusu Ailton’dan flaş transfer sözleri! Hayatımın en büyük hatasıydı

Alman basınından Deich Stube sitesine konuşan Ailton, Beşiktaş'a transfer olduğu dönem ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın eski futbolcusu Ailton’dan flaş transfer sözleri! Hayatımın en büyük hatasıydı

2014 yılında kariyerine son veren eski futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu dönem için "Kariyerimin en büyük hatası, çünkü Schalke benim için gerçekten çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın eski futbolcusu Ailton’dan flaş transfer sözleri! Hayatımın en büyük hatasıydı

Türkiye'de beklenen performansı gösteremeyen ve kendisine 'Ton Ton Ailton' lakabı takılan oyuncu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 14 maça çıkabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’ın eski futbolcusu Ailton’dan flaş transfer sözleri! Hayatımın en büyük hatasıydı

Ailton ligde çıktığı 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

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