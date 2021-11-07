"BANA GÖRE PENALTI DEĞİL"

"Serkan ve N'Koudou pozisyonu bana göre penaltı değil. Ortada kalan bir top, ikisi de ortak topa hareket yaptılar. Hakemin de maçın geneli için iyi maç yönettiğini söyleyelim. Oyuncuların da biraz hakeme yardımcı olması gerekiyor. Ghezzal ve Berat'ın pozisyonu da penaltı değil bence. Berat'ın ayağı yerde, Ghezzal'ın geçişine engel olan bir durum yok. İzlediğim kadarıyla çok net bir temas olduğunu göremedim."