BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tümer Metin Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yorumladı!
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısını bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür'ün 45+4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, 62. dakikada Cyle Larin'in golüyle beraberliği yakaladı. Fırtına, 90+6. dakikada Andreas Cornelius'un attığı golle tekrar öne geçti ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Tümer Metin, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapayan ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın bu oyunu sonrası eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin değerlendirmelerde bulundu. Tümer Metin tecrübeli futbolcuyu eleştirdi.
Tivibu Spor'da maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton'ı eleştirdi. Tümer Metin, "Trabzonspor'un attığı birinci gol, bir plan golü. Vida'ya Dünya Kupası falan oynadı diyoruz da... Vida - Welinton eşleşmesi de inanılır gibi değil. Maçın içinde bir pozisyon oldu Rosier ve Nwakeme arasında. Rosier savaştı, didindi topu aldı, Welinton'a verdi. Welinton topu ileriye vurdu. Bir daha rakibin peşinden koşmak zorundasınız" diye konuştu. Sözlerine şu şekilde devam etti:
"ZİRVEDE OLMASINI GÖSTEREN İŞARETLER"
"Trabzonspor, ligin en çok gol atan takımı, en çok şut atan takımı, en çok isabetli şut atan takımı. Rakip ceza sahasında topla buluşan takım, namağlup bir takım. Bunlar bir takımın zirvede olmasını gösteren işaretler."
"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ PLANI TUTTU"
"Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Bu haftaya kadar daha iyi maçlarına şahit olmuştuk. Oyunun daha fazla hakimi olduğu maçları görmüştük. Beşiktaş'a karşı nasıl oynaması gerekiyorsa, Abdullah hocanın planı doğrultusunda öyle oynadı Trabzonspor. Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki planı tuttu. Dolmabahçe'de 4-5 pozisyon bulabilirsiniz. Trabzonspor da bu kadar buldu. Bulabildiğini de gol yaparsın."
"GHEZZAL ÇABASI GÖRMEK İSTİYORUZ"
"Beşiktaş, son anlarda iki tane gol yedi bu yüzden çok fazla efor sarfetmek zorunda kaldı. Trabzonspor, geriye koşturacak pozisyon yakaladı, bunlar da biraz Beşiktaş'ın direncini düşürdü. Beşiktaş'ta gecenin etkisiz olan elemanları var. Teixeira'dan da Ghezzal çabası görmek istiyoruz. Ghezzal geçen sezonki formunda değil ama çabası yeter, Alex'ten de aynı çabayı bekliyoruz."
"BANA GÖRE PENALTI DEĞİL"
"Serkan ve N'Koudou pozisyonu bana göre penaltı değil. Ortada kalan bir top, ikisi de ortak topa hareket yaptılar. Hakemin de maçın geneli için iyi maç yönettiğini söyleyelim. Oyuncuların da biraz hakeme yardımcı olması gerekiyor. Ghezzal ve Berat'ın pozisyonu da penaltı değil bence. Berat'ın ayağı yerde, Ghezzal'ın geçişine engel olan bir durum yok. İzlediğim kadarıyla çok net bir temas olduğunu göremedim."
"SUNİ BASKI GİBİ"
"Beşiktaş'ın baskılı oynadığı anlar biraz suni baskı gibi. Geçen sene çok pozisyon üretiyordu Beşiktaş baskıda. Trabzonspor maçında oyunun son 20 dakikasında 'Bu nasıl kaçar' diyebileceğimiz pozisyonu yok Beşiktaş'ın."
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