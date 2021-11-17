17 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rytas 82-69 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Potanın Kartalları deplasmanda mağlup!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Icrypex H Grubu 4. maçında Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 82-69 mağlup oldu.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Icrypex H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş Icrypex, Rytas'a 82-69 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım grubunda ikinci kez kaybetti.

Salon: Avia Solutions Group

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Rytas: Butkevicius 6, Radzevicius 11, Smith 10, Buva 27, Normantas 15, Girdziunas 3, Ndour 10, Uleckas

Beşiktaş Icrypex: Bone 13, Whitehead 11, Hollis-Jefferson 26, Lawson 8, Furkan Haltalı 2, Bluiett 7, Hakan Sayılı 2, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu, Ata Kahraman

1. Periyot: 20-14

Devre: 41-36

3. Periyot: 63-51

5 faulle çıkan: 35.57 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)

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