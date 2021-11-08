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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz formaya yakın!

Rıdvan Yılmaz formaya yakın!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor derbisinde süre alan Umut Meraş, yaptığı hatalarla sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, yeniden formayı kapabilir. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trabzonspor derbisinde sıkça pas hatası yapan ve ortaları yerini bulmayan Umut Meraş bu kez sınıfta kalırken, Rıdvan Yılmaz için şans doğdu. Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın milli ara sonrası yapılacak Alanya maçında genç futbolcuyu görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Rıdvan'ın bu sezon 8 lig karşılaşmasında 2 gol, 2 asisti bulunuyor. Fabrice N'Sakala da sol bekin diğer alternatif ismi durumunda.

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