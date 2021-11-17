BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan dev operasyon! 3 mevki 3 transfer...

Talisca'yı gündemine alan Beşiktaş, teknik ekibin onayı sonrası girişimlerini hızlandırdı. Cenk Tosun, kulübünün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili bir girişimde bulunmaması sonrası Ocak'ta ayrılığa sıcak bakıyor. Kaan Ayhan için Sassuolo'yla görüşecek olan Siyah- Beyazlılar, eğer bu transferden yine sonuç alamazsa Diego Godin'i gündeme alacak.