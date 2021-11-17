BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan dev operasyon! 3 mevki 3 transfer...
Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, devre arasında da operasyonunu sürdürüp takıma takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar stoper, orta saha ve forvet bölgesini güçlendirmek isterken; listesindeki isimler de ortaya çıktı. İşte o 3 mevki ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği futbolcular... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Talisca'yı gündemine alan Beşiktaş, teknik ekibin onayı sonrası girişimlerini hızlandırdı. Cenk Tosun, kulübünün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili bir girişimde bulunmaması sonrası Ocak'ta ayrılığa sıcak bakıyor. Kaan Ayhan için Sassuolo'yla görüşecek olan Siyah- Beyazlılar, eğer bu transferden yine sonuç alamazsa Diego Godin'i gündeme alacak.
ORTAYA TALISCA!
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş formasıyla 2016-18 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 1 şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-Beyazlılar'daki başarılı performansının ardından kulübü Benfica tarafından Çin Ligi ekibi Guagzhou Evergrande'a 25 milyon Euro'ya satılan Sambacı, 3 sezonluk Uzak Doğu macerası sonrasında soluğu Arap Yarımadası'nda aldı.
Suudi temsilcisi Al Nassr'a sezon başında 8 milyon Euro bonservis ve 8 milyon Euro da yıllık maaşa anlaşan Talisca, kulübünün ekonomik kriz içinde bulunması sebebiyle yolları erkenden ayırma kararı aldı. Beklediği miktarda teklif yok Son yıllarda verdikleri yüksek maaşlarla birçok futbolcuyu cezbeden Çin ve Arap pazarının ekonomik kriz içinde bulunması sonrasında rotayı Avrupa olarak belirleyen Talisca'nın, seçenekleri sınırlı...
Brezilya milli takımında oynamaması ve Avrupa pasaportu olmaması sebebiyle İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok ligin transfer yükümlülüklerini karşılayamayan Talisca, menaceri aracılığıyla nabız yokladığı Portekiz Ligi'nden de beklediği miktarda teklif alamadı. Larin'in yerine geçecek Menaceri aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen tecrübeli futbolcu için teknik ekibin onayı sonrası harekete geçen Kara Kartal, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Dönem başında takıma kazandırılan Alex Teixeira'ya Talisca transferi halinde kadroda yeni yer açması gereken teknik ekip, bunun da çözümünü buldu. Yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyen ve Ocak ayında ayrılığın gündemde olduğu Cyle Larin'in ilk 11'deki yerine daha önceki takımlarında sık sık bu bölgede de oynayan Alex'in geçirilerek 10 numarada Talisca'ya yer açılması planlanıyor.
FORVETE CENK TOSUN
Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde 27 milyon Pound karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Liverpool Kenti kulübünde beklentileri karşılayamadı.
Sık sık teknik direktör ve taktik değişimine ek olarak yaşadığı problemler sebebiyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Cenk, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Beşiktaş'ta Erzurumspor mücadelesinde dizinden sakatlanmıştı.
Diz kapağındaki kırık sebebiyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Cenk'in tedavisi tamamlandı. Everton'ın maç kadrolarına girmeye başlayan Cenk, sezon sonunda bitecek olan kontratıyla ilgili olarak Maviler'den bir adım gelmemesi sonrası Ocak ayında ayrılık seçeneğini gündemine aldı.
Everton şimdiden hazır! Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Ona kapımız her zaman açık" sözleriyle net mesaj verdiği başarılı futbolcunun Ocak ayında Siyah- Beyazlılar'la görüşmelere başlaması bekleniyor. A Milli golcüyle ayrılığa sıcak bakan Everton'ın da bonservis bedeli talep etmeden Cenk'i göndermeye şimdiden hazır olduğu belirtildi.
STOPERE GODIN!
Bu sezon özellikle savunma hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Kara Kartal, devre arasında bu sorunu kökünden çözmeyi planlıyor. Bu doğrultuda takıma yeni bir stoper kazandırmak isteyen yönetim, ilk olarak 8+3 kuralı sebebiyle İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun kapısını çalacak.
Kaan Ayhan için sezon başında yapılan ancak sonuç alınamayan temasları tekrar başlatacak olan idareciler, geçen hafta A Milli Takım kampında, "Oynamadığım için mutsuzum" diyerek net şekilde ayrılmak istediğini belirten başarılı isim için sınırları zorlayacak.
Ancak Sassuolo, benzer bir tutum takınırsa bu transfer kapatılacak. N'Sakala'yla boşluk açılacak Siyah-Beyazlılar, Kaan'ı alamazsa rotasını Cagliari'nin Uruguaylı stoperi Diego Godin'e çevirecek. Kulübünün yollarını ayırmaya hazır olduğu 35 yaşındaki stopere, 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk sözleşme önerilmesi bekleniyor.
Bu sezon Cagliari'de 9 maça çıkan deneyimli isim, 1 asist yaptı. Fabrice N'Sakala'yla devre arasında yolları ayıracak olan Beşiktaş, böylelikle yabancı oyuncu kotasında stoper transferi için yer açacak.
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