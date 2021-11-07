ERMAN TOROĞLU - AVCI FARKI

Hakem bitiş düdüğünü çalmadan yazı yazamıyorum. Sebebi skor değil. Öyle şeyler olur ki o son dakikayı yazarsın. İşte bu öyle bir maç neden? Uğurcan son derece kabiliyetli, efendi bir insan. Hem de takım kaptanı. Rakip seyircinin önünde kazanmışsın artık işi uzatma, rakip Beşiktaş sinirli. Sen kafanı eğ, sahayı terk et. Alkışlayın diyerek seyirciye hareket yapıyorsun ve ikinci sarıdan atılıyorsun. Haftaya takımın kaleci hatasıyla kaybederse ve bu haftayı temizleyemezse sorumlusu sen olacaksın. O zaman da bu galibiyetin hiçbir avantajı kalmayacak. Demek ki psikolojik olarak hazır değilsin. Kaptanlık bandını takmak kolay değil. Kaptan gemisini denizde başıboş bırakmaz, sahip çıkar. İnşallah bu olay sana da ders olur.