08 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal golcüsünü buldu! Hedefte Ladislav Almasi var

Kartal’ın yeni hedefi ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, devre arasında kadrosuna bir golcü katmak istiyor. Batshuayi'nin beklenen seviyeye çıkamaması sebebiyle harekete geçen siyah beyazlılar, fırsat transferini buldu. Kara Kartal forveti 22 yaşındaki Slovak golcü Ladislav Almasi ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

Kartal devre arasında kadrosuna bir forvet almayı daha düşünüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Ladislav Almasi olduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir golcü arayan Beşiktaş, Slovak oyuncu için kulübü Banik Ostrava ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedeli 750 bin euro. 1.96 boyundaki dev santrforun Beşiktaş'ın ilgisine bir hayli sıcak yaklaştığı kaydedildi. Kartal, Almasi'yi fırsat transferi olarak düşünüyor. Hedef düşük bedelle alıp, yüksek fiyatla satmak.

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