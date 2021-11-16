16 Kasım 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Geçen dönem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve üç asistlik performans ortaya koyan Josef, hem istikrarlı futbolu hem de lider özelliği sebebiyle Siyah-Beyazlılar'ın en ön plana çıkan oyuncusu konumunda. Fanatik'in derlediği habere göre Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde de oldukça etkili olan başarılı futbolcu için yönetim, kararını verdi. Josef'in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan idareciler, konuyu yıldız isimle de görüştü.
OLUMLU YANIT VERDİ
Her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef'ten de olumlu yanıt alan Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan yönetime rapor! Josef de Souza...
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana büyük bir fark yaratan Josef de Souza için Sergen Yalçın kararını verdi. Yalçın, Brezilyalı orta saha oyuncusu için ocak ayında masaya oturulacak ve sözleşmesi uzatılacak. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Kara Kartal'ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın son 2 sezondur takımında en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor.
Geçen dönem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve üç asistlik performans ortaya koyan Josef, hem istikrarlı futbolu hem de lider özelliği sebebiyle Siyah-Beyazlılar'ın en ön plana çıkan oyuncusu konumunda. Fanatik'in derlediği habere göre Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde de oldukça etkili olan başarılı futbolcu için yönetim, kararını verdi. Josef'in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan idareciler, konuyu yıldız isimle de görüştü.
OLUMLU YANIT VERDİ
Her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef'ten de olumlu yanıt alan Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...