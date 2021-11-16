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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan yönetime rapor! Josef de Souza...

Kartal’dan Josef kararı! Ocak ayında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana büyük bir fark yaratan Josef de Souza için Sergen Yalçın kararını verdi. Yalçın, Brezilyalı orta saha oyuncusu için ocak ayında masaya oturulacak ve sözleşmesi uzatılacak. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Kara Kartal'ın tecrübeli ön liberosu Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın son 2 sezondur takımında en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor.

Geçen dönem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve üç asistlik performans ortaya koyan Josef, hem istikrarlı futbolu hem de lider özelliği sebebiyle Siyah-Beyazlılar'ın en ön plana çıkan oyuncusu konumunda. Fanatik'in derlediği habere göre Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde de oldukça etkili olan başarılı futbolcu için yönetim, kararını verdi. Josef'in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan idareciler, konuyu yıldız isimle de görüştü.

OLUMLU YANIT VERDİ

Her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef'ten de olumlu yanıt alan Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak.
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