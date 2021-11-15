15 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar geri mi dönüyor? İşte Beşiktaş'ın yanıtı...

Aboubakar geri mi dönüyor? İşte Beşiktaş’ın yanıtı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Beşiktaş'tan geçen sezon ayrılışı oldukça dikkat çekici olan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Kamerunlu golcü kulübü Al Nassr'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılmak isterken, Beşiktaş'a yeniden haber yolladı. Siyah-beyazlılar ise bu talebe flaş bir yanıt verdi. İşte o detay... (BJK spor haberleri)

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