BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Rıdvan talebi! "Yaz transfer döneminde..."

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'mızda sergilediği futbolla göz dolduran Rıdvan Yılmaz için Sergen Yalçın harekete geçti. Yalçın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş 'ta Rıdvan Yılmaz sevinci yaşanıyor. Cebelitarık önünde harika bir performans sergileyen genç futbolcu, Beşiktaş teknik heyetini de sevindirdi.



Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Rıdvan'la ilgili yönetimle bir görüşme yaptı. Akşam Gazetesi'nin derlediği habere göre genç futbolcunun kesinlikle elde tutulmasını isteyen Yalçın'ın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.



20 yaşındaki futbolcunun, 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda Rıdvan elden çıkarılabilir. Ancak ara transfer dönemi için kapılar kapatıldı.













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