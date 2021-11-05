06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Belçika'nın Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı! Beşiktaşlı Michy Batshuayi...

Belçika’nın aday kadrosu belli oldu! Batshuayi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Belçika'nın Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi ve Chelsea'den Romelu Lukaku kadroda yer almadı. İşte Belçika'nın aday kadrosu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 6 maç sonunda topladığı 16 puanla lider durumda bulunan Belçika'nın aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi ve Chelsea'den Romelu Lukaku kadroda yer almadı.

İşte Belçika'nın aday kadrosu...

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