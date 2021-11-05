BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, namağlup lider konumda bulunan rakibini mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. İşte dev maç öncesi siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeler ve sakat oyuncuların son durumu... (BJK spor haberi)
Sporting CP'ye 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, UEFA Avrupa Ligi ihtimali de mucizelere kalan Beşiktaş, Trabzonspor maçıyla birlikte artık tüm konsantrasyonunu lige verecek.
Avrupa'da 4'de 0 çeken siyah beyazlılar, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. 11 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, 20 puanla 4'üncü sırada ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde.
Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı bir nebze unutturmak ve ligde puan farkının daha da fazla açılmasını engellemek için Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
BATSHUAYI VE CAN DIŞINDA EKSİK GÖRÜNMÜYOR
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı bir eksik dışında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Tam hazır olmadıkları için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlanan Vida ve Rosier'in Trabzonspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Yine sakatlığı süren Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın ise oynama ihitmalinin bulunmadığı da ifade edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede bu kez Mert Günok'a şans vermesi sürpriz sayılmayacak bir değişim olacak. Geri dörtlüyü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturacak Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef de Souza olacak.
Hücum hattında iki alternatifi bulunan siyah beyazlılarda Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Güven ilk tercih gibi görünürken, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Larin de ikinci alternatif olarak duruyor. Ancak; N'Koudou'nun sakatlıktan yeni çıkması ve 90 dakikayı çıkartacak kondisyonunun olmaması birinci altenatifi daha kuvvetli kılıyor.
Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Mert Günok - Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın."
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