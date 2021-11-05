06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, namağlup lider konumda bulunan rakibini mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. İşte dev maç öncesi siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeler ve sakat oyuncuların son durumu... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Sporting CP'ye 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, UEFA Avrupa Ligi ihtimali de mucizelere kalan Beşiktaş, Trabzonspor maçıyla birlikte artık tüm konsantrasyonunu lige verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

Avrupa'da 4'de 0 çeken siyah beyazlılar, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. 11 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, 20 puanla 4'üncü sırada ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı bir nebze unutturmak ve ligde puan farkının daha da fazla açılmasını engellemek için Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

BATSHUAYI VE CAN DIŞINDA EKSİK GÖRÜNMÜYOR

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı bir eksik dışında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Tam hazır olmadıkları için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlanan Vida ve Rosier'in Trabzonspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Yine sakatlığı süren Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın ise oynama ihitmalinin bulunmadığı da ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede bu kez Mert Günok'a şans vermesi sürpriz sayılmayacak bir değişim olacak. Geri dörtlüyü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturacak Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef de Souza olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

Hücum hattında iki alternatifi bulunan siyah beyazlılarda Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Güven ilk tercih gibi görünürken, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Larin de ikinci alternatif olarak duruyor. Ancak; N'Koudou'nun sakatlıktan yeni çıkması ve 90 dakikayı çıkartacak kondisyonunun olmaması birinci altenatifi daha kuvvetli kılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta sakat isimler Trabzonspor maçına yetişecek mi? İşte son durum

Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Mert Günok - Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’ın kamp kadrosu açıklandı! Michy Batshuayi... Kartal'ın kamp kadrosu açıklandı! Michy Batshuayi...
Makelele’den Sergen Yalçın’a ziyaret! Makelele'den Sergen Yalçın'a ziyaret!
Belçika’nın aday kadrosu belli oldu! Batshuayi... Belçika'nın aday kadrosu belli oldu! Batshuayi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör