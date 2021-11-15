15 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'ten Barcelona itirafı! Devre arasında...

Barcelona'dan Beşiktaş'a gelerek dikkat çeken Miralem Pjanic'ten flaş bir açıklama geldi. Boşnak yıldız Ronald Koeman'ın ayrılığının ardından devre arasında Barcelona'ya döneceği iddialarına yanıt verdi. İşte Pjanic'in sözleri... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic’ten Barcelona itirafı! Devre arasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Katalan ekibine döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic’ten Barcelona itirafı! Devre arasında...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, devre arasında Barcelona'ya döneceği iddialarını yalanladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic’ten Barcelona itirafı! Devre arasında...

Akşam'ın haberine göre; Barcelona'ya Xavi'nin gelmesinin ardından devre arasında mukavelesini feshederek Katalan ekibine döneceği iddia edilen Miralem Pjanic, böyle bir ihtimalin olmadığını bellirtti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic’ten Barcelona itirafı! Devre arasında...

Miralem Pjanic "Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmem var. Buna sadık kalacağım" diye konuştu.

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