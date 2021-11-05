06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Chelsea'nin teknik mentoru Makelele Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret etti!

Makelele’den Sergen Yalçın’a ziyaret!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'de teknik mentorluk rolü üstlenen eski futbolcu Claude Makalele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında Makelele'yi ağırladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında Makelele'yi ağırladı.

Ziyarette, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Sergen Yalçın'ın ekibi de yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbol adamı, futbolculuk kariyerinde Fransa Milli Takımı'nın yanı sıra Real Madrid, Olimpik Marsilya, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi üst düzey takımlarda forma giydi.

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