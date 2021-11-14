14 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic'e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Bosna Hersek sahasında Finlandiya'yı ağırladı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bosna Hersek bu mağlubiyetle birlikte Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Beşiktaş'ın yıldız ismi Miralem Pjanic, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66. dakikada oyundan çıktı. 31 yaşındaki oyuncu saha kenarına gelirken protestolara maruz kaldı ve yuhalanarak ıslıklandı.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Miralem Pjanic Beşiktaş'ta oynadığı futbolla siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurarken, Bosnalı futbolcu için işler milli takımda hiç de iyi gitmiyor.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

Bosna Hersek Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki kritik maçta Finlandiya'yı konuk etti. Bilino Polje Stadı'ndaki karşılaşmadan misafir takım 3-1 galip ayrıldı. Finlandiya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Marcus Forss, 50. dakikada Robin Lod ve 73. dakikada Daniel O'Shaughnessy atarken, ev sahibi takımın tek sayısı 69. dakikada Luka Menalo'dan geldi.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

BOSNA HERSEK'İN DÜNYA KUPASI ŞANSI KALMADI
Bosna Hersek bu yenilgiyle D Grubu'nda son maçlar öncesinde 7 puanda kaldı ve 4. sırada yer alarak 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarını kaybetti. Finlandiya ise 11 puanla 2. sırada bulunuyor ve play-off yoluyla da olsa turnuvaya katılma şansını sürdürüyor.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

Bosna Hersek'in Finlandiya'ya karşı oynadığı maçta Süper Lig'den tanıdık isimler de vardı. Konyaspor'un kalecisi İbrahim Sehiç ve orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic müsabakaya ilk 11'de başladılar.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

"PJANIC DIŞARI"
Star'ın haberine göre; Bilino Polje Stadı'nı dolduran Bosnalı taraftarlar ise Finlandiya karşısında alınan beklenmedik yenilginin faturasını Pjanic'e kesti! Bosna Hersek Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 56. dakikada Gojko Cimirot ve Amir Hadziahmetovic'i oyundan alırken, bu futbolcuların yerine Amer Gojak ve Sanjin Prcic'i sahaya sürdü. Tam bu esnada tribünlerden "Pjanic dışarı" tezahüratları yükseldi ve Beşiktaş'ın yıldızı protesto edildi.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

PJANIC ISLIKLARLA SAHADAN ÇIKTI
Teknik Direktör Petev, taraftarların bu isteğini 10 dakika sonra yerine getirdi ve 66. dakikada Miralem Pjanic'in yerini Mateo Susic aldı. Pjanic saha kenarına gelirken taraftarların bir bölümü ıslıklayıp yuhalarken, bir bölümü ise alkışlayarak yıldız futbolcuya destek verdi.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic’e şok protesto! Saha kenarına gelirken...

ESKİ HOCASI BAZDAREVIC'TEN PJANIC'E DESTEK
Miralem Pjanic'e gösterilen bu tepki ülkede gündem olurken, 2014-2017 yılları arasında Bosna Hersek'i çalıştıran teknik direktör Mehmed Bazdarevic ise Beşiktaş'ın yıldızına destek verdi. Bazdarevic, Bosna basınına yaptığı açıklamada "Her zaman oyuncuların yanındayım, özellikle de yıllardır Bosna için elinden gelenin en iyisini yapan Miralem söz konusu olduğunda. Herkes onun neler yaşadığını biliyor ve ona anlayış göstermesi gerekiyor. O bunu hak etmedi" diye konuştu.

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