BEŞiKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan yıldız isme neşter! Kulübeye çekilecek
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçtan 3 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 15 golün 7'sini bu maçlarda aldı. Siyah-beyazlılar zirve hattının 10 puan gerisinde yer alırken, teknik direktör Sergen Yalçın da radikal bir karar alarak yıldız oyuncuyu kulübeye çekmeye karar verdi. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi, ligde de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşülmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın sorumluluğu üzerine almıştı. Milli arada oyuncularını mental açıdan yukarı çekip, saha içi oyun disiplini oturtmak için çabalayan deneyimli hoca, birebir ve toplu görüşmeler yaparken, idmanlarda takıma uyarılarda bulunuyor.
Bireysel performanslarda yaşanan sıkıntılar üzerine oyuncuların da Sergen Yalçın'a, "Sorun tamamen bizden kaynaklı. Bu durumu düzelteceğiz. Kötü performans gösterdik, sizin istediklerinizi yerine tam olarak getiremedik, bunun için özür dileriz. Kendimizi toparlayıp iyi sonuçlar alacağız" ifadeleriyle karşılık verdikleri belirtildi.
Hırvat stoper Vida'nın Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın, Montero-Necip ya da Montero- Welinton ikilisini sahaya sürmeyi planladığı, henüz son kararını vermediği kaydedildi.
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