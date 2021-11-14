BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu

BEŞİKTAŞ'TAN AL NASSR'A KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için Al Nassr'a ilk önce kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlılar ayrıca Brezilyalı oyucunun 4 milyon Euro olan yarım dönemlik maaşının 2 milyon Euro'luk kısmını önerecek.

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