BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu
Sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlılar devre arasında takımı güçlendirerek şampiyon olmak istiyor. Siyah-beyazlılar kulübü Al-Nassr ile sorunlar yaşayan eski futbolcusu Anderson Talisca için harekete geçerken, Brezilyalı yıldız için kulübü Al Nassr'a teklifini sundu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lider Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş zirve ile arasını açtı. Bordo-mavililer ile puan farkı 10 olan Kartal, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarını yürütüyor.
TALISCA'DAN AYRILIK KARARI
Sezon başında Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile yıllığı 8 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Ekonomik kriz yaşayan Suudi Arabistan ekibi Asya Şampiyonlar Ligi'nden de men edildi.
Al-Nassr futbolculara maaşlarını ödemede zorluk yaşamaya başladı. Bunun üzerine 27 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN AL NASSR'A KİRALAMA TEKLİFİ
Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için Al Nassr'a ilk önce kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlılar ayrıca Brezilyalı oyucunun 4 milyon Euro olan yarım dönemlik maaşının 2 milyon Euro'luk kısmını önerecek.
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