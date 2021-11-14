14 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu

Sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlılar devre arasında takımı güçlendirerek şampiyon olmak istiyor. Siyah-beyazlılar kulübü Al-Nassr ile sorunlar yaşayan eski futbolcusu Anderson Talisca için harekete geçerken, Brezilyalı yıldız için kulübü Al Nassr'a teklifini sundu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lider Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş zirve ile arasını açtı. Bordo-mavililer ile puan farkı 10 olan Kartal, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarını yürütüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Talisca ile iletişime geçti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncudan takımı Al-Nassr'ı ikna etmesini istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu

TALISCA'DAN AYRILIK KARARI

Sezon başında Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile yıllığı 8 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Ekonomik kriz yaşayan Suudi Arabistan ekibi Asya Şampiyonlar Ligi'nden de men edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu

Al-Nassr futbolculara maaşlarını ödemede zorluk yaşamaya başladı. Bunun üzerine 27 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Talisca hamlesi! İlk teklif sunuldu

BEŞİKTAŞ'TAN AL NASSR'A KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için Al Nassr'a ilk önce kiralama teklifi yapacak. Siyah-beyazlılar ayrıca Brezilyalı oyucunun 4 milyon Euro olan yarım dönemlik maaşının 2 milyon Euro'luk kısmını önerecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong... İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Luuk de Jong...
Süper Lig ekibinden Oğuzhan hamlesi! Süper Lig ekibinden Oğuzhan hamlesi!
Transferde düğmeye basıldı! Beşiktaş 2 ismin peşinde Transferde düğmeye basıldı! Beşiktaş 2 ismin peşinde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör