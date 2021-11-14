14 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte transfer harekatı! Hedefte Ramadan Sobhi ve Cabella var

Beşiktaş'ta devre arası transferleri için şimdiden düğmeye basıldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve aynı başarıyı bu sezon da devam ettirmek isteyen siyah beyazlılar, devre arasında kadrosuna takviyeler yaparak yoluna devam etmek istiyor. Kara Kartal'ın hedefinde ise Ramadan Sobhi ve Cabella var. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte transfer harekatı! Hedefte Ramadan Sobhi ve Cabella var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Beşiktaş bir yandan devre arasında takıma katacağı oyuncular için yoğun mesai harcarken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen Remy Cabella'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte transfer harekatı! Hedefte Ramadan Sobhi ve Cabella var

Beşiktaş Fransız futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalarına şimdiden başladı. 31 yaşındaki Cabella'nın da eski takım arkadaşları olan Batshuayi ve Kevin N'Koudou'dan siyah-beyazlı takım ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Yönetim de bonservis bedeli ödenmeyecek tecrübeli oyuncuya sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte transfer harekatı! Hedefte Ramadan Sobhi ve Cabella var

ADA'DAN TALİPLİLERİ VAR
Siyah-Beyazlıların Mısır kulübü Pyramids FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi de listesine aldığı ve oyuncuyla ilgilendiğini yazıldı. Al Youm'un haberine göre, Mısır kaynaklı aktarılan haberde 24 yaşındaki Ramadan Sobhi'ye Beşiktaş dışında başka kulüplerden de talipler var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte transfer harekatı! Hedefte Ramadan Sobhi ve Cabella var

Kariyerinde daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield takımlarında da görev yapan Ramadan Sobhi, geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 22 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte transfer harekatı! Hedefte Ramadan Sobhi ve Cabella var

Tüm kulvarlarda ise 36 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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