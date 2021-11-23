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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş’ın Ajax maçı kadrosu belli oldu! 3 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 Giriş Tarihi: 23.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax'ı konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda 3 isim kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi siyah-beyazlılar 4 maçta puan alamazken, teknik direktör Sergen Yalçın prestij maçına çıkacaklarını ifade etmişti.

Kara Kartal'da kırmızı kart cezalısı olan Josef de Souza'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Serdar Saatçı kamp kadrosunda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu:

Sergen Yalçın: Hedefsiz duruma düştük haberin devamı

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