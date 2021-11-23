BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 5 maçında Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük." dedi.