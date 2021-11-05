06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta istenilen olmadı! Gelen teklifler rafa kalktı...

İstenilen olmadı! Teklifler rafa kalktı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Beşiktaş'ta bonservis geliri olarak büyük bir beklenti içinde olunan Ersin, Rıdvan ve Larin'in Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü istenilen performansı gösterememesi yüzünden gelecek olan teklifler rafa kalktı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

EURO 2020, Türk Milli Takımı'nın yıldızlarını; Şampiyonlar Ligi ise Beşiktaş'ın transfer bekleyen oyuncularının kaderini negatif yönde etkiledi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Şampiyonlar Ligi'nden önce Ersin, Rıdvan, Larin gibi oyunculara teklif geleceği hesaplanıyordu. Bu yüzden Ersin için Nice'in 5 milyon euro'luk, Rıdvan için Lyon'un ve Larin için de West Ham'ın teklifi reddetti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf görüntüsünü çizen siyah- beyazlıların hiç bir oyuncusuna şu an yeni bir teklif yapılmadı.
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