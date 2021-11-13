BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton cephesinde Cenk Tosun gelişmesi! Beşiktaş'tan istenen rakam...
Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergileyip rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada'da beklenen performansı gösteremedi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçiren milli santrforun, siyah beyazlılara bir kez daha dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. İngiliz ekibinin bu transfer için Kara Kartal'a sunduğu şart belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun'u yine istiyor. İngiltere'de mutsuz olan milli futbolcu da siyah-beyazlılara kesin dönüş yapmaya sıcak bakıyor. Transferin önündeki tek engel ise Everton kulübünün istediği rakam.
FEDA YAPMASI ŞART
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar golcü oyuncu Cenk Tosun'a 6 ay + 2 yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor. Ancak teklif yıllık 1.5 milyon euro civarında. Cenk geçen sezon Beşiktaş'a dönmek için ciddi bir fedakarlık yapmıştı. Devre arasında dönmek ve sonraki 2 yıl içinde Beşiktaş'ta oynamak için bir kez daha ve ciddi anlamda 'feda' demek zorunda.
SEZON SONU SERBEST
Ocak 2018'de 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, bu zamana kadar Premier Lig'de 54 maça çıktı, 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.
7 AY ARA VERDİ
Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta 7 ay sonra İngiliz ekibi Everton'da kadroya alınmış ancak Rafa Benitez tarafından forma şansı verilmemişti.
Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla toplam 146 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 67 kez havalandıran Cenk, 14 de asist yaparak toplamda 81 gole direkt katkı sağladı. Cenk, A Milli formayla da 45 maçta 18 gol atmayı başardı.
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