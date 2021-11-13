BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton cephesinde Cenk Tosun gelişmesi! Beşiktaş’tan istenen rakam...

FEDA YAPMASI ŞART

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar golcü oyuncu Cenk Tosun'a 6 ay + 2 yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor. Ancak teklif yıllık 1.5 milyon euro civarında. Cenk geçen sezon Beşiktaş'a dönmek için ciddi bir fedakarlık yapmıştı. Devre arasında dönmek ve sonraki 2 yıl içinde Beşiktaş'ta oynamak için bir kez daha ve ciddi anlamda 'feda' demek zorunda.