BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Alanyaspor mesaisi sürüyor!
Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen kontrol pas çalışması ve minik kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü devam edecek.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. 🦅#ALYvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/eg3zt6VzJ2— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2021
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