BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan Ramadan Sobhi'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile transferde karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, bir süredir Galatasaray'ın radarında bulunan Mısır kulübü Pyramids FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi listesine aldı.
Mısır kaynaklı çıkan haberde, 24 yaşındaki Ramadan Sobhi, siyah-beyazlıların takibinde bulunuyor. Söz konusu haberde, yıldız futbolcuya başka taliplerin de olduğunun altı çizildi.
İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları giyen ve Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmeyi istediği iddia edildi.
RAMADAN SOBHI KİMDİR?
Ramadan Sobhi, 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Sobhi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.
2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka Ada ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Sobhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Sobhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 1,83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu, Sol-sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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