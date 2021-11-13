13 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen siyah-beyazlılar, adı Galatasaray ile de anılan Ramadan Sobhi'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray’ın da gündemindeydi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile transferde karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray’ın da gündemindeydi

Siyah-beyazlılar, bir süredir Galatasaray'ın radarında bulunan Mısır kulübü Pyramids FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi listesine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray’ın da gündemindeydi

Mısır kaynaklı çıkan haberde, 24 yaşındaki Ramadan Sobhi, siyah-beyazlıların takibinde bulunuyor. Söz konusu haberde, yıldız futbolcuya başka taliplerin de olduğunun altı çizildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray’ın da gündemindeydi

İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları giyen ve Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmeyi istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray’ın da gündemindeydi

RAMADAN SOBHI KİMDİR?
Ramadan Sobhi, 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Sobhi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Ramadan Sobhi hamlesi! Galatasaray’ın da gündemindeydi

2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka Ada ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Sobhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Sobhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 1,83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu, Sol-sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor.

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