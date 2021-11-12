12 Kasım 2021, Cuma
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Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, 12. hafta sonunda namağlup lider durumda yer alıyor. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibinde moraller üst düzeyde.
Bordo-mavililer sportif başarılarıyla kasasını da dolduruyor. Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL gelir elde eden Karadeniz ekibi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı. Karadeniz ekibi bu sezon toplamda 28 milyon 500 bin TL gelir ederek bu alanda da lider oldu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Lider Trabzonspor kasasını da dolduruyor!
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, liderliğin keyfini yaşarken bir yandan da kasasını dolduruyor. Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan bordo mavililer, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL gelir elde eden Karadeniz ekibi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı. Karadeniz ekibi bu sezon toplamda 28 milyon 500 bin TL gelir ederek bu alanda da lider oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, liderliğin keyfini yaşarken bir taraftan da kasasını dolduruyor.
Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, 12. hafta sonunda namağlup lider durumda yer alıyor. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibinde moraller üst düzeyde.
Bordo-mavililer sportif başarılarıyla kasasını da dolduruyor. Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL gelir elde eden Karadeniz ekibi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı. Karadeniz ekibi bu sezon toplamda 28 milyon 500 bin TL gelir ederek bu alanda da lider oldu.
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