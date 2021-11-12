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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den performans itirafı! "Yeni sistem..."

Batshuayi’den performans itirafı! Yeni sistem...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kattığı yıldız futbolcu Michy Batshuayi, tekrar form tutma sözü verdi. Belçikalı futbolcu, yönetimle yaptığı toplantıda İngiltere Premier Lig sonrası yeni sisteme uyum konusunda sorun yaşadığını itiraf etti. Batshuayi, "Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Çok şey yapmak istiyorum olmayınca da gerçek kapasitemi yansıtamıyorum. Aradan sonra her maç üstüne koyarak devam edeceğim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, formda geldiği Beşiktaş'ta istekli oyunu ve oynadığı ilk 4 maçta attığı 3 golle lige hızlı bir giriş yapmıştı. Sonrasında forma giydiği 5 maçta sadece penaltıdan 1 kez fileleri bulan 28 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçıyla birlikte ligde de son karşılaşmada Trabzonspor'a karşı forma giyememişti.

Deneyimli oyuncu yaşadığı düşüşle ilgili olarak yönetimle yaptığı toplantıda İngiltere Premier Lig sonrası yeni sisteme uyum konusunda sorun yaşadığını itiraf etti. Fanatik gazetesinin haberine göre, Belçikalı futbolcunun, "Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Çok şey yapmak istiyorum olmayınca da gerçek kapasitemi yansıtamıyorum. Aradan sonra her maç üstüne koyarak devam edeceğim" ifadeleriyle içinde bulunduğu durumu yönetime özetlediği iddia edildi.

Batshuayi Beşiktaş forması ile 12 resmi maçta forma giyip 4 gol 1 asist ile oynadı.

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