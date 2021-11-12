BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba'dan Türkiye itirafı! "Başka bir yerde görmedim"
Beşiktaş'ın uzun yıllardır formasını giyen Atiba Hutchinson, saha içi ve saha dışındaki tavırlarıyla kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi konumunda olan Kanadalı orta saha, Türkiye kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan deneyimli oyuncu, Türkiye'nin futbol tutkusuna sahip çok fazla ülke olmadığını söyledi. İşte o sözle... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
2013 yazında PSV Eindhoven'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta üç şampiyonluk yaşayan ve kulüp efsanelerinden birine dönüşen Atiba Hutchinson, ülkesinin basınına verdiği röportajda Türkiye günlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
"Dünyada Türkiye'deki futbol tutkusuna sahip fazla ülke olduğunu sanmıyorum. Belki bu tutkuya sahip birçok ülke var ama stadyumlardaki atmosfer ve ses seviyesi inanılmaz. Bunu başka hiçbir yerde görmedim. Belki Orta Amerika'da milli takımla oynadığım bir ya da iki maçta görmüşümdür. Honduras da harika bir atmosfere sahipti, oynaması kolay bir yer değildi.
Çocuklarım burada doğdu ve büyüdü. Eşim burayı seviyor. Türkiye, kendi ülkemden uzaktaki bir ev gibi. Beşiktaş'taki benim 9. sezonumun içindeyim. Yani buraya geleli uzun yıllar oldu ama zaman çok çabuk geçti. Burada oynamaktan gerçekten çok keyif aldım."
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