"Futbolcuların takımlarına faydalı olabilmesi onların sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamaz. Gelen futbolcunun karakteri ve mizacı oynadığı futbolun yanında size uyum sağlayacak. Siz de onu ailenizden biri gibi kucaklamayı bilemezseniz, dışarıda kalırsa faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla iyi bir futbolcu seçecekseniz nasıl oynadığına bakacaksınız, yaşına, başına, fiziğine ama sonra ahlakına ve karakterine. Bunların hepsinden geçtiyse buraya geldiğinde siz onu kucaklamayı bileceksiniz. Eğer kucaklamayı başaramazsanız o güzelim güller solup gider ve size de faydası olmaz."