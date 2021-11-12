13 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Eğitim Derneği (TED) 16. Başkanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Edirne'de transfere dair açıklamalar yaptı. Pjanic hakkında konuşan Çebi, şartlar uygun olursa Barcelona'dan kiralanan yıldız futbolcunun bonservisinin alınabileceğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Çebi, Türk Eğitim Derneği (TED) 16. Başkanları Toplantısı'na katılmak için Edirne'ye geldi. Çebi'yi, TED Edirne Koleji öğrencileri okul girişinde çiçekle karşıladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Marşlar ve alkışlar eşliğinde konferans salonuna gelen Çebi, kendisinin de TED Koleji mezunu olduğunu belirtip öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan Çebi, herkesin gönlünde bir takımın yer aldığını söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Türkiye'deki tüm takımların Türk sporunu temsil ettiğini dile getiren Çebi, "Sizler de onların her birinin taraftarı olarak onları temsil etmekle kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ı hepsinden daha çok sevdiğimi için Beşiktaşlıyım. Ama önemli olan sportif olarak desteklediğiniz takımın rakiplerine saygılı olmayı ve onları da değerli bulmayı öğrenmeniz ve kabullenmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

"PJANİC, DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA"
Bir öğrencinin Miralem Pjanic'in bonservisinin alınmasıyla ilgili sorusunu Çebi, "Pjanic, dünya çapında bir marka. Bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa halledeceğiz inşallah." diye cevapladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Öğrencilerin Michy Batshuayi ve Pjanic'in performanslarıyla ilgili sorusunu da Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli oyuncular. Ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam motive olmadıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra olup hedef, rakiplerimizi geçmek. İkisine de çok güveniyorum." cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

"TRANSFER OLACAK MI?"
Yeni transfer döneminde yıldız oyuncu transferleri olacak mı? sorusunu ise Çebi, şöyle cevapladı:

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

"Futbolcuların takımlarına faydalı olabilmesi onların sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamaz. Gelen futbolcunun karakteri ve mizacı oynadığı futbolun yanında size uyum sağlayacak. Siz de onu ailenizden biri gibi kucaklamayı bilemezseniz, dışarıda kalırsa faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla iyi bir futbolcu seçecekseniz nasıl oynadığına bakacaksınız, yaşına, başına, fiziğine ama sonra ahlakına ve karakterine. Bunların hepsinden geçtiyse buraya geldiğinde siz onu kucaklamayı bileceksiniz. Eğer kucaklamayı başaramazsanız o güzelim güller solup gider ve size de faydası olmaz."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Konuşmaların ardından Çebi, öğrencilerin formalarını imzaladı. TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Çebi'ye Edirne'ye özgü el yapımı körüklü fayton minyatürü hediye etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Çebi, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü organizasyonunda 4 Haziran 2022'de düzenlenecek 2. Edirne Kürek Festivali'ne Beşiktaş Kürek Takımının katılacağını belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Miralem Pjanic için resmi açıklama! Bonservisi alınacak mı?

Bu arada Çebi, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Edirne Koleji Kurucusu İba, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da ziyaret etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cenk Tosun gelişmesi! Everton’un Beşiktaş’tan istediği rakam... Cenk Tosun gelişmesi! Everton'un Beşiktaş'tan istediği rakam...
Kartal’da büyük operasyon! Tam 15 futbolcu... Kartal'da büyük operasyon! Tam 15 futbolcu...
Çebi açıkladı! Pjanic’in bonservisi alınacak mı? Çebi açıkladı! Pjanic'in bonservisi alınacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör