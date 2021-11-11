BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...
Beşiktaş, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönecek olmasının ardından yeni bir orta saha arayışına girdi. İtalyan medyasında yer alan haberde, Kartal, gündemine Krasnodar'da forma giyen Remy Cabella'yı aldı. Diğer yandan siyah beyazlıların, Cabella'yı bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Sezon sonunda Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönme olasılığını göze alan Kara Kartal, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği bilgilere göre Beşiktaş, 10 numara pozisyonunda forma giyen ve tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen Remy Cabella ile ilgileniyor.
BEDAVA GELECEK
Öte yandan haberin detaylarında, Remy Cabella için önemli bir detay okuyuculara aktarıldı. Buna göre siyah beyazlılar, Cabella'yı bedelsiz kadrosuna katabilir.
Cabella bu sezon çıktğı toplam 16 müsabakada 3 gol 5 asist üretti. Öte yandan yıldız isim Fransa milli takımı ile toplam 4 maçta oynadı.
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