11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...

Beşiktaş, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönecek olmasının ardından yeni bir orta saha arayışına girdi. İtalyan medyasında yer alan haberde, Kartal, gündemine Krasnodar'da forma giyen Remy Cabella'yı aldı. Diğer yandan siyah beyazlıların, Cabella'yı bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Beşiktaş, transfer çalışmalarına erken başladı. Sezon sonunda Miralem Pjanic'in Barcelona'ya dönme olasılığını göze alan Kara Kartal, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği bilgilere göre Beşiktaş, 10 numara pozisyonunda forma giyen ve tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen Remy Cabella ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...

BEDAVA GELECEK
Öte yandan haberin detaylarında, Remy Cabella için önemli bir detay okuyuculara aktarıldı. Buna göre siyah beyazlılar, Cabella'yı bedelsiz kadrosuna katabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...

Fransız orta saha oyuncusuna Avrupa'dan bir çok talibin olduğu belirtilen haberde, yıldız ismin 2022 Haziran'da sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandırdığı ve oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak için operasyona başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...

REMY CABELLA KİMDİR?
8 Mart 1990'da Fransa'nın Ajaccio şehrinde dünyaya gelen Cabella, 1.71 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Kariyerine Ajaccio'da başlayan Cabella, daha sonra Montpellier, Arles, Newcastle, Mrrsilya, St. Etienne ve Krasnodar'da oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Miralem Pjanic yerine bedava transfer! Remy Cabella...

Cabella bu sezon çıktğı toplam 16 müsabakada 3 gol 5 asist üretti. Öte yandan yıldız isim Fransa milli takımı ile toplam 4 maçta oynadı.

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