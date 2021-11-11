11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya mesaj! "Bonservisini al gel"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulübü Al Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Brezilyalı yıldıza, Kara Kartal bir mesaj gönderdi. Beşiktaş cephesi deneyimli oyuncuya, adeta şartlı onay verdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Anderson Talisca’ya mesaj! Bonservisini al gel
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Beşiktaş'ın devre arasında Talisca'yı kadrosuna katacağı iddiaları ortaya atılırken, siyah-beyazlıların bu transferi olumlu sonuçlandırabilmesi için maddi sebeplerden öte, Brezilyalı yıldızı ikna etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Anderson Talisca’ya mesaj! Bonservisini al gel

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la 6,5 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapan Talisca, geçtiğimiz günlerde Suudi ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışma sonucunda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Anderson Talisca’ya mesaj! Bonservisini al gel

"BONSERVİSİNİ ALIRSAN KAPIMIZ AÇIK"

Fotomaç'ın haberine göre; bir süre önce tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade eden Brezilyalı yıldız ile temasa geçen siyah-beyazlıların "Mevcut şartlarında yüksek maliyetle seni almamız çok zor. Ama bonservisini alırsan, sana kapımız açık. Tıpkı Josef de Souza'da olduğu gibi. Şartları da o zaman konuşuruz" diye haber yolladığı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi; yüksek ücret alan Ljajic'i göndererek, Talisca'nın senelik ücretini karşılaşmayı planlıyor.

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