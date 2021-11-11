BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya mesaj! "Bonservisini al gel"

"BONSERVİSİNİ ALIRSAN KAPIMIZ AÇIK"

Fotomaç'ın haberine göre; bir süre önce tekrar Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade eden Brezilyalı yıldız ile temasa geçen siyah-beyazlıların "Mevcut şartlarında yüksek maliyetle seni almamız çok zor. Ama bonservisini alırsan, sana kapımız açık. Tıpkı Josef de Souza'da olduğu gibi. Şartları da o zaman konuşuruz" diye haber yolladığı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi; yüksek ücret alan Ljajic'i göndererek, Talisca'nın senelik ücretini karşılaşmayı planlıyor.

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