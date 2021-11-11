11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

Beşiktaş'ta büyük bir başarı yakalayıp Premier Lig'e transfer olan Cenk Tosun, Ada'da aradığını bulamadı. Geçtiğimiz sezon kısa bir süre de olsa yeniden siyah beyazlı formayı giyen milli golcü, uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri döndü. Cenk için bir kez daha harekete geçen Kara Kartal ise, bu transferi bitirmek için formülünü belirledi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

Takvim'in haberine göre; İlk formül, Cenk'in sezon sonunda Everton ile bitecek olan sözleşmesini feshetmesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmesi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi. 3. formül ise Everton'un yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatması ve ardından yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralaması.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

İngiliz basınına da yansıyan bilgilere göre Everton, bir türlü bekleneni veremeyen milli futbolcuyu alacaklarına karşılık serbest bırakmaya sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

Kısa süre içinde Cenk Tosun cephesinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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