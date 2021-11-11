BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Cenk Tosun formülü belli oldu!

Beşiktaş'ta büyük bir başarı yakalayıp Premier Lig'e transfer olan Cenk Tosun, Ada'da aradığını bulamadı. Geçtiğimiz sezon kısa bir süre de olsa yeniden siyah beyazlı formayı giyen milli golcü, uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri döndü. Cenk için bir kez daha harekete geçen Kara Kartal ise, bu transferi bitirmek için formülünü belirledi. İşte detaylar...

Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.

Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.

Takvim'in haberine göre; İlk formül, Cenk'in sezon sonunda Everton ile bitecek olan sözleşmesini feshetmesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmesi.

İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi. 3. formül ise Everton'un yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatması ve ardından yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralaması.

Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.