11 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Geriden kalan 12 haftada 20 puan toplayabilen siyah beyazlılarda, gözler ara transfere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın, Kaan Ayhan ve Diego Godin için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, son 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alırken 3 kez sahadan puansız ayrıldı. Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin

Beşiktaş'ta hem devre arası transfer dönemi için hem de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışı haber kaynaklarından da birçok transfer gelişmesi aktarılırken, son gelişme İtalya'nın önde gelen kaynaklarından 'Calciomercato'dan' geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin

SATIN ALMA OPSİYONLU!
İtalyan haber kaynağına göre siyah-beyazlı ekip Kaan Ayhan'ı devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin

Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor. Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen 35 yaşındaki stoper Diego Godin.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin

Beşiktaş'ın ısrarla renklerine katmak için uğraştığı Kaan, kariyerinde en çok Fortuna Düsseldorf (129) formasını giydi. Schalke'de 39, E.Frankfurt'da 2 maça çıkan Milli stoper Kaan , şu an görev yaptığı Sassuolo'da ise 25 karşılaşmada forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin

Diego Godin kariyerinde 594 maçta görev yaptı. Bu periyotta 36 gol, 23 de asist yapan Godin, 389 kez Atletico Madrid formasını giydi. Villarreal'de 116, Cagliari'de 37, İnter'de 36, Clup Nacional'de ise 16 kez görev aldı.

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