BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stoper harekatı! Ya Kaan Ayhan ya Diego Godin
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Geriden kalan 12 haftada 20 puan toplayabilen siyah beyazlılarda, gözler ara transfere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal'ın, Kaan Ayhan ve Diego Godin için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, son 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alırken 3 kez sahadan puansız ayrıldı. Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
SATIN ALMA OPSİYONLU!
İtalyan haber kaynağına göre siyah-beyazlı ekip Kaan Ayhan'ı devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.
Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor. Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen 35 yaşındaki stoper Diego Godin.
Beşiktaş'ın ısrarla renklerine katmak için uğraştığı Kaan, kariyerinde en çok Fortuna Düsseldorf (129) formasını giydi. Schalke'de 39, E.Frankfurt'da 2 maça çıkan Milli stoper Kaan , şu an görev yaptığı Sassuolo'da ise 25 karşılaşmada forma giydi.
Diego Godin kariyerinde 594 maçta görev yaptı. Bu periyotta 36 gol, 23 de asist yapan Godin, 389 kez Atletico Madrid formasını giydi. Villarreal'de 116, Cagliari'de 37, İnter'de 36, Clup Nacional'de ise 16 kez görev aldı.
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