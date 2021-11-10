10 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyol basını duyurdu! Kartal'dan Luuk de Jong harekatı

Cyle Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlılar, forvet bölgesini güçlendirmek isterken İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Luuk de Jong için devre arasında yeniden harekete geçileceği belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyol basını duyurdu! Kartal’dan Luuk de Jong harekatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde ve günlerce gündemi meşgul eden Hollandalı golcü sürpriz bir şekilde Barcelona'ya imza atmıştı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyol basını duyurdu! Kartal’dan Luuk de Jong harekatı

Takvim'in İspanyol basınından derlediği haberde; ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Haberde en ciddi adayların PSV Eindhoven ve Beşiktaş olduğunun altı çizildi. Devre arasında Beşiktaş'ın Hollandalı golcü için resmi girişimde bulunacağı da iddialar arasında.

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