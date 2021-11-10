BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyol basını duyurdu! Kartal’dan Luuk de Jong harekatı

Takvim'in İspanyol basınından derlediği haberde; ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Haberde en ciddi adayların PSV Eindhoven ve Beşiktaş olduğunun altı çizildi. Devre arasında Beşiktaş'ın Hollandalı golcü için resmi girişimde bulunacağı da iddialar arasında.

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