BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Talisca bombası patlıyor! Devre arasında harekete geçilecek
Sezon başında yaptığı yıldız ttransferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlılar devre arasında takviyelerle takımını güçlendirip yılı kupayla kapatmak istiyor. Yönetim, kulübü Al-Nassr'la ayrılığa yakın olan eski futbolcusu Anderson Talisca için devre arasında harekete geçecek. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Anderson Talisca ismi yeniden gündeme geldi. Beşiktaş, kulübü Al-Nassr'la ayrılığın eşiğinde olan eski futbolcusu Anderson Talisca'yı listesine dahil etti.
Siyah-beyazlı yönetim, Cyle Larin'le sözleşme uzatmazsa devre arasında Kanadalı futbolcuyla da yollar ayrılabilir. Fotomaç'ın haberine göre; Bu ihtimal halinde siyah-beyazlı formayla kiralık olarak görev yaptığı dönemde lige damgasını vuran Anderson Talisca için harekat başlatılacak.
OCAK AYINDA GELEBİLİR
Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara önerilen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'ya yönetim de olumlu bakıyor. Beşiktaş yönetiminin, milli arada tecrübeli futbolcunun durumunu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp ardından ocak ayı ara transfer döneminde operasyona başlaması bekleniyor. Yönetimin, Arap kulübüyle sezonluğu 8 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma imzalayan Talisca'nın transferini bonservisini alıp gelmesi halinde bitirebileceği konuşuluyor.
BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM
Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir açıklamada bulunmuştu. Brezilyalı oyuncu günün birinde Beşiktaş'ta tekrar yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
AL- NASSR'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından Benfica tarafından Guangzhou FC'ye 25 milyon euro'ya transfer olan Anderson Talisca, ardından Arabistan'ın yolunu tutmuştu. 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında, şu anda mali şartları yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al- Nassr Riad'a geçen Talisca, bu kulüpte istediğini bulamadı.
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