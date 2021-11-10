BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu’na İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam...

Beşiktaş saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli günler yaşanıyor. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti.