10 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam...

Beşiktaş'ta her ne kadar son haftalarda alınan başarısız sonuçlar ortaya çıksada kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı göz doldurmaya devam ediyor. Milli Takımın son aday kadrosuna da davet edilen genç file bekçisi için İngiliz ekibi Chelsea'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte Ersin'e sunulması planlanan teklif ve detayları... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu’na İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Beşiktaş saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli günler yaşanıyor. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu’na İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam...

Chelsea'nin Ersin için Beşiktaş'a 10-12 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı, sonrasında başka bir takıma kiralamayı planladığı iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Talisca bombası patlıyor! Devre arasında harekete geçilecek Talisca bombası patlıyor! Devre arasında harekete geçilecek
İspanyol basını duyurdu! Kartal’dan forvet harekatı İspanyol basını duyurdu! Kartal'dan forvet harekatı
Beşiktaş’tan MHK’ye sert sözler: Akıllarını başlarına almazlarsa... Beşiktaş'tan MHK'ye sert sözler: Akıllarını başlarına almazlarsa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör