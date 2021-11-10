10 Kasım 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam...
Beşiktaş'ta her ne kadar son haftalarda alınan başarısız sonuçlar ortaya çıksada kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı göz doldurmaya devam ediyor. Milli Takımın son aday kadrosuna da davet edilen genç file bekçisi için İngiliz ekibi Chelsea'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte Ersin'e sunulması planlanan teklif ve detayları... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli günler yaşanıyor. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Chelsea'nin Ersin için Beşiktaş'a 10-12 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı, sonrasında başka bir takıma kiralamayı planladığı iddia edildi.
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