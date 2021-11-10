10 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın dizginleri eline aldı! Kurmaylarını topladı ve...

Sergen Yalçın dizginleri eline aldı! Kurmaylarını topladı ve...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Süper Lig'de son 4 haftada 3 mağlubiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kurmaylarından detaylı rapor istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zirve yarışında geride kalmalarının tüm nedenlerini öğrenmek için düğmeye bastı. Başarılı çalıştırıcı, teknik ekibinde görev antrenöründen, kondisyonerine, maç analizcisine kadar herkesten fikirlerini detaylı bir şekilde yazmalarını ve bir rapor halinde kendisine sunmalarını istedi. Fotomaç'ın haberine göre; Yapılan ilk görüşmelerde, puan kayıpları için yaşanan sakatlıklar ilk neden olarak gösterdi. Özellikle sezon başında idman sisteminin değişmesinin sakatlıklar üzerindeki etkisi üzerinde duruldu. Hem stadın hem de idman sahalarının zeminlerinin kötü olması gündeme getirildi. Yalçın, tüm raporların eline ulaşmasının ardından çalışma sistemlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Talisca bombası patlıyor! Devre arasında harekete geçilecek Talisca bombası patlıyor! Devre arasında harekete geçilecek
İspanyol basını duyurdu! Kartal’dan forvet harekatı İspanyol basını duyurdu! Kartal'dan forvet harekatı
Ersin’e İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam... Ersin'e İngiliz ekibi talip oldu! Ödenecek rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör