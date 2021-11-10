BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın dizginleri eline aldı! Kurmaylarını topladı ve...
Süper Lig'de son 4 haftada 3 mağlubiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kurmaylarından detaylı rapor istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zirve yarışında geride kalmalarının tüm nedenlerini öğrenmek için düğmeye bastı. Başarılı çalıştırıcı, teknik ekibinde görev antrenöründen, kondisyonerine, maç analizcisine kadar herkesten fikirlerini detaylı bir şekilde yazmalarını ve bir rapor halinde kendisine sunmalarını istedi. Fotomaç'ın haberine göre; Yapılan ilk görüşmelerde, puan kayıpları için yaşanan sakatlıklar ilk neden olarak gösterdi. Özellikle sezon başında idman sisteminin değişmesinin sakatlıklar üzerindeki etkisi üzerinde duruldu. Hem stadın hem de idman sahalarının zeminlerinin kötü olması gündeme getirildi. Yalçın, tüm raporların eline ulaşmasının ardından çalışma sistemlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.
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