Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa'da istediği skorları alamamıştı. Oynadığı son 6 resmi maçın 5'ini kaybeden siyah beyazlılar, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Kartal, bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cristian Pavon için girişimlere başlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçını da kaybeden Kartal, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde bulunuyor.

Gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Beşiktaş, bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Cristian Pavon'u listesine aldı. Siyah beyazlıların Arjantinli yıldız için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

CRISTIAN PAVON KİMDİR?

21 Ocak 1996 doğumlu olan Cristian Pavon, 2014 yazında 3.45 milyon Euro bedelle CA Talleres takımından Boca Juniors'a transfer oldu. Arjantin devinde forma şansı bulmakta zorlanan Arjantinli futbolcu, Colon ve LA Galaxy takımlarına kiralandı. Bu sezon Boca'ya dönen Pavon, çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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