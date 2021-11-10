10 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

Süper Lig'de 12 hafta tamamlanırken, son şampiyon Beşiktaş yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış durumda. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda, gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 Giriş Tarihi: 10.11.2021

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, son 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alırken 3 kez sahadan puansız ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Siyah-Beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

Yurtdışı kaynaklardan da birçok transfer gelişmesi aktarılırken, son gelişme İtalyan'ın önde gelen kaynaklarından 'Calciomercato'dan' geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

İtalyan haber kaynağına göre; Siyah-Beyazlı ekip Kaan Ayhan devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formulüyle İtalyan ekibinin kapını çalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen Diego Godin.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor

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