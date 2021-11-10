BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş yıldız futbolcuyu istiyor
Süper Lig'de 12 hafta tamamlanırken, son şampiyon Beşiktaş yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış durumda. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda, gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Siyah-Beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Yurtdışı kaynaklardan da birçok transfer gelişmesi aktarılırken, son gelişme İtalyan'ın önde gelen kaynaklarından 'Calciomercato'dan' geldi.
Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor.
Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen Diego Godin.
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