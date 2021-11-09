BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın 3 ismin üstünü çizdi! Sözleşmeleri uzatılmayacak...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, zirveden uzaklaşan takımını motive etmek için çaba gösterirken bir yandan takımdan ayrılacak oyuncular üzerinden durmaya devam ediyor. Buna göre tecrübeli hoca ve yönetim Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre ile devam etmeme kararı aldı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye kötü haber geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre üç oyuncuya da gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri, devre arasında kendilerine takım bulmaları durumunda ayrılma konusunda her türlü desteğin verileceği iletildi.
Tecrübeli hoca Sergen Yalçın'ın sol bek rotasyonunda Rıdvan ve Umut Meraş'ı tercih ettiği ve yabancı kontenjanını boşaltmak için N'Sakala'yı gözden çıkardığı belirtiliyor.
Oğuzhan ve Gökhan Töre ise bu sezon kötü performansları ile şimşekleri üzerine çekiyor. Devre arasında en az 2 bölgeye takviye yapılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor.
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