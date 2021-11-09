10 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan MHK'ye sert sözler: Akıllarını başlarına almazlarsa...

Beşiktaş’tan MHK’ye sert sözler: Akıllarını başlarına almazlarsa...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kulübün sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Urgancılar, " Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda, nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. " dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Karanlıkta bir damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz'' dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sponsorluk anlaşmasında, son haftalarda yaşanan hakem olaylarına değindi. Urgancılar, "Hiç merak etmesinler. Beşiktaş Kulübü ve tüm branşlarda mücadele eden takımların ve sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktır. Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda, nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Daha fazlasını beklemeksizin akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK'siyle Türkiye Futbol Federasyonu'yla, suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz. Umarım bu sudan muhabbet de gerekli yerlere gider" diye konuştu.
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