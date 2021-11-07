BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, her geçen gün performansını arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlıların şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Ersin, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ersin'in bu gelişimini İngiliz devi Chelsea'nin de yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta 1.5 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri her gün üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Chelsea'nin de radarına girdi.

Daha önce Fransız kulüplerinin peşine düştüğü 20 yaşındaki eldiven için Premier Lig ekibinden ilk 'yaklaşma' geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; Chelsea adına çalışan kulübün eski oyuncularından Claude Makalele, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Makalele'nin Kartal'ın hocasına genç eldiven ile ilgili sorular yönelttiği kaydedildi.

Ersin Destanoğlu'nun tecrübeli Mert Günok'u keserek formayı vermemesi de Avrupa'da yakından takip ediliyor.