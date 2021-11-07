07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, her geçen gün performansını arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlıların şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Ersin, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ersin'in bu gelişimini İngiliz devi Chelsea'nin de yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Beşiktaş'ta 1.5 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri her gün üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Chelsea'nin de radarına girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Daha önce Fransız kulüplerinin peşine düştüğü 20 yaşındaki eldiven için Premier Lig ekibinden ilk 'yaklaşma' geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Fotomaç'ın haberine göre; Chelsea adına çalışan kulübün eski oyuncularından Claude Makalele, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Makalele'nin Kartal'ın hocasına genç eldiven ile ilgili sorular yönelttiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Ersin Destanoğlu'nun tecrübeli Mert Günok'u keserek formayı vermemesi de Avrupa'da yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile kontratı 2023'te sona eriyor. Genç eldiven için Transfermarkt'ın belirlediği bonservis bedeli 8.5 milyon euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Makalele - Sergen Yalçın görüşmesinin detayı belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Ersin genç yaşında Beşiktaş ile 2 kupa kazandı. Süper Lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı.

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