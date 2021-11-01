01 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal ağır yaralı! Kritik maçlar öncesi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtan puansız ayrılan Beşiktaş, hafta içi Sporting'e konuk olacak. Kara Kartal daha sonrasında ise hafta sonu lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik maçlar öncesinde siyah-beyazlılarda eksiklikler can sıkıyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal ağır yaralı! Kritik maçlar öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Beşiktaş; lige verilen milli ara sonrası Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor maçlarında toplam 10, Devler Ligi'deki iki Sporting karşılaşmasında ise 4 puan hedeflemişti. Ancak serinin bitmesine 2 maç kala, ligde 3 puan alırken Avrupa'da sıfır çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal ağır yaralı! Kritik maçlar öncesi...

Liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan iki kritik müsabaka öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal ağır yaralı! Kritik maçlar öncesi...

PJANIC TRABZONSPOR'A YETİŞTİRİLECEK
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal ağır yaralı! Kritik maçlar öncesi...

Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.

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