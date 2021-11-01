BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal ağır yaralı! Kritik maçlar öncesi...

Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.

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