07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Trabzonspor maçında Sergen Yalçın'dan hakeme tepki! O pozisyon sonrasında...

Yalçın’dan hakeme tepki! O pozisyon sonrasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında son şampiyon Beşiktaş ile lider Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen kendini yere bıraktı ve hakem Erkan Özdamar maçı durdurdu. Bu karar sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maçın hakemine tepki gösterdi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Beşiktaş sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Hızlı başlayan mücadelenin 45. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'ın atağı esnasındas Trabzosporlu futbolcu Hüseyin ceza sahası içerisinde bir anda kendini yere bıraktı bu durumunda üzerine hakem Erkan Özdamar oyunu durdururken Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Pjanic bu duruma oldukça tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da saha kenarında oldukça sinirlendiği gözlendi.

Oyun Trabzonsporlu futbolcunun tedavisinin ardından kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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