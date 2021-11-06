BEŞİKTAŞ HABERLERİ

EVİNDE DE ÜSTÜN

Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartallar, İstanbul'da yaptığı derbi karşılaşmalarında rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da 65 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlı takım 32, bordo-mavililer ise 14 kez sahadan galip ayrılabildi; 19 maç da berabere sona erdi.