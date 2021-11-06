07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş rakamlarda bir adım önde!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'Ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde Trabzonspor lig lideri olarak görünse de, istatistiklerde Kara Kartal bir adım daha önde. İşte dev maç öncesinde dikkat çeken rakamlar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş rakamlarda bir adım önde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam 133. kez karşı karşıya gelecek. 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordomavililer 148 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş rakamlarda bir adım önde!

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş rakamlarda bir adım önde!

EVİNDE DE ÜSTÜN
Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartallar, İstanbul'da yaptığı derbi karşılaşmalarında rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da 65 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlı takım 32, bordo-mavililer ise 14 kez sahadan galip ayrılabildi; 19 maç da berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş rakamlarda bir adım önde!

İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzon 51 gol attı. Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzon kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş rakamlarda bir adım önde!

37-35 ÖNDE
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

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