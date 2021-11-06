Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Zor bir maç olacak

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Trabzonspor çok iyi bir takım. Zor bir maç olacak." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor günler yaşadığımızı düşünmüyorum, bu sizin görüşürünüz. İnişli çıkışlı dönemler olabilir, sakatlıklar yaşadık, Şampiyonlar Ligi gibi yorucu bir kulvar var, buradan sonra toparlamak zor oluyor.

Lider Trabzonspor ile oynayacağız, çok iyi bir takım. Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor, zor bir maç olacak.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor maçını düşünerek hareket ettik, çoğu oyuncuyu erkenden aldık. Maça hazırlanma süremiz fazla olmadı, tek bir antrenmanla çıktık maça.

Oyuncular insan, robot değiller. Sakatlık yaşayacaklar, inişli çıkışlı dönem yaşayacaklar. Bugün kazanıp Süper Lig'e güzel dönüş yapmak istiyoruz.

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