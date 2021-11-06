07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Zor bir maç olacak

Sergen Yalçın’dan Trabzonspor yorumu: Zor bir maç olacak
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Trabzonspor çok iyi bir takım. Zor bir maç olacak." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor günler yaşadığımızı düşünmüyorum, bu sizin görüşürünüz. İnişli çıkışlı dönemler olabilir, sakatlıklar yaşadık, Şampiyonlar Ligi gibi yorucu bir kulvar var, buradan sonra toparlamak zor oluyor.

Lider Trabzonspor ile oynayacağız, çok iyi bir takım. Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor, zor bir maç olacak.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor maçını düşünerek hareket ettik, çoğu oyuncuyu erkenden aldık. Maça hazırlanma süremiz fazla olmadı, tek bir antrenmanla çıktık maça.

Oyuncular insan, robot değiller. Sakatlık yaşayacaklar, inişli çıkışlı dönem yaşayacaklar. Bugün kazanıp Süper Lig'e güzel dönüş yapmak istiyoruz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Asbaşkanı A Spor’a konuştu! Flaş Sergen Yalçın sözleri Beşiktaş Asbaşkanı A Spor'a konuştu! Flaş Sergen Yalçın sözleri
Sürpriz golcü atağı! Sudan ucuza gelecek Sürpriz golcü atağı! Sudan ucuza gelecek
Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör