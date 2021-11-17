BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Fabrice N'Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş'tan flaş hamle
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Fabrice N'Sakala, son dönemde hem düşen performansı hem de saha dışında yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. 31 yaşındaki Kongolu futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, siyah beyazlı kulüpten de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Fabrice N'Sakala'nın takımdaki geleceği tehlikeye girdi. Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan dönen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekiple görüşerek, son maçlarda oynayamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi ve daha fazla şans verilmesini istedi.
SOSYAL MEDYA KURBANI
Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması beklenen N'Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı.
N'Sakala, geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu Yusuf'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra paylaştığı, "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki görmüş, bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.
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