17 Kasım 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Fabrice N'Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş'tan flaş hamle

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Fabrice N'Sakala, son dönemde hem düşen performansı hem de saha dışında yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. 31 yaşındaki Kongolu futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, siyah beyazlı kulüpten de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Fabrice N’Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş’tan flaş hamle
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Fabrice N'Sakala'nın takımdaki geleceği tehlikeye girdi. Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan dönen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekiple görüşerek, son maçlarda oynayamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi ve daha fazla şans verilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Fabrice N’Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş’tan flaş hamle

Hürriyet'in haberine göre; teknik ekip ise forma verirken isimlere değil, performansa önem verdiklerini ifade ederek, "Sol bekte Rıdvan ve Umut da var. Biz, iyi olana forma veriyoruz. Mevcut ortamdan memnun değilsen, ara transferde kendine uygun bir takım bulup ayrılabilirsin" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Fabrice N’Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş’tan flaş hamle

SOSYAL MEDYA KURBANI

Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması beklenen N'Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Fabrice N’Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş’tan flaş hamle

N'Sakala, geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu Yusuf'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra paylaştığı, "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki görmüş, bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.

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