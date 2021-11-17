BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Fabrice N’Sakala krizi büyüyor! Beşiktaş’tan flaş hamle

Hürriyet'in haberine göre; teknik ekip ise forma verirken isimlere değil, performansa önem verdiklerini ifade ederek, "Sol bekte Rıdvan ve Umut da var. Biz, iyi olana forma veriyoruz. Mevcut ortamdan memnun değilsen, ara transferde kendine uygun bir takım bulup ayrılabilirsin" cevabını verdi.