07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Trabzonspor sözleri! Takımı böyle motive etti

Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Galatasaray galibiyeti sonrası ligde Hatayspor'a yenilen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rakibini devirerek zirveye yaklaşmak istiyor. Namağlup lider konumda bulunan bordo-mavililerse zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik maç öncesi oğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirerek motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sözleri! Takımı böyle motive etti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Şampiyonlar Ligi defterini kapatan, UEFA Avrupa Ligi şansını da adeta mucizelere bırakan Kara Kartal, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Portekiz'den moralsiz bir şekilde dönen siyah-beyazlıların üzerindeki bu negatif havayı dağıtmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sözleri! Takımı böyle motive etti

Fotomaç'ın haberine göre; başarılı çalıştırıcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta bir psikolog gibi çalışıyor. Yalçın, son dönemde alınan kötü sonuçlar ve özellikle Sporting karşısında skor nedeniyle düşen takımını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sözleri! Takımı böyle motive etti

"EN İYİSİ OLDUĞUMUZU İSPATLAMA VAKTİ!"
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularıyla sık sık bir araya gelirken, yaptığı konuşmalarda şu ifadelere yer verdiği öğrenildi: Bu yenilginin muhasebesini daha sonra içimizde yapacağız. Şimdi aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağımız maçta bu ligin en iyi takımı olduğumuzu ispatlama vakti geldi. Çıkın ve neler yapabileceğini gösterin. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Milli araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum, sizden de bunu ispatlamanızı bekliyorum.

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