BEŞİKTAŞ HABERLERİ

"EN İYİSİ OLDUĞUMUZU İSPATLAMA VAKTİ!"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularıyla sık sık bir araya gelirken, yaptığı konuşmalarda şu ifadelere yer verdiği öğrenildi: Bu yenilginin muhasebesini daha sonra içimizde yapacağız. Şimdi aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağımız maçta bu ligin en iyi takımı olduğumuzu ispatlama vakti geldi. Çıkın ve neler yapabileceğini gösterin. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Milli araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum, sizden de bunu ispatlamanızı bekliyorum.

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