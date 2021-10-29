BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başkan Ahmet Nur Çebi'den 29 Ekim mesajı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayınlayan Çebi, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. doğum gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde “fikri hür, vicdanı hür” nesiller, “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak misyonumuzun farkında, emanetin sorumluluğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 29 Ekim mesajı;
"29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oturumda "Türkiye Devletinin Yönetim Biçimi Cumhuriyettir" maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu vesile ile bugün 98. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gurur ile kutluyoruz. Canları pahasına savaşarak Kurtuluş Savaşımızı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. doğum gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde "fikri hür, vicdanı hür" nesiller, "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcular yetiştirmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak misyonumuzun farkında, emanetin sorumluluğunun bilincindeyiz.
Balkan Harbi'nde, Çanakkale Cephesi'nde ve nihayet Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak az zamanda çok ve büyük işler başarmış atalarımızın izinde tarihimizden dersler alarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.
Siz değerli Beşiktaşlıların ilimle, fenle, sporcu ruhuyla kendini geliştirerek atalarımızın kanlarıyla sulanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağına sahip çıktığınızı biliyorum.
Ülkemizin geleceğini 98 yıldır aydınlatan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Saygılarımla,
Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"
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