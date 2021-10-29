Kazancı, "Vida gibi, Güven gibi sezon sonu sözleşmesi bitecek değerli oyuncularımız var. Hepsiyle konuşuyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar vakit var. Yılbaşına kadar bunların hepsinin adını koymak istiyoruz" dedi. (Fanatik)

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