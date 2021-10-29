29 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ve Kartal'da karar verildi! Güven Yalçın...

Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte birçok oyuncunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçildi. Bu isimlerden birisi de Güven Yalçın. Son dönemde performansını oldukça arttıran 22 yaşındaki oyuncuyla masaya oturulacak. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ve Kartal’da karar verildi! Güven Yalçın...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Beşiktaş iç transferde hareketli günler geçiriyor. Birçok oyuncuyla sözleşme yenilemeye hazırlanan siyah beyazlılarda, o isimlerden birisi de Güven Yalçın.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ve Kartal’da karar verildi! Güven Yalçın...

Kara Kartal'da Futbol A.Ş. genel müdürü Ceyhun Kazancı, son dönemde performansını oldukça yükselten Güven Yalçın ile sözleşme yenileneceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ve Kartal’da karar verildi! Güven Yalçın...

Kazancı, "Vida gibi, Güven gibi sezon sonu sözleşmesi bitecek değerli oyuncularımız var. Hepsiyle konuşuyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar vakit var. Yılbaşına kadar bunların hepsinin adını koymak istiyoruz" dedi. (Fanatik)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın’ın planlarını bozdu! Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu!
Hatay kafilesi belli oldu! Kartal’da 5 eksik Hatay kafilesi belli oldu! Kartal'da 5 eksik
Kartal’da Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim... Kartal'da Vida gelişmesi! Yeni sözleşme ve indirim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör