BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ve Kartal'da karar verildi! Güven Yalçın...
Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte birçok oyuncunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçildi. Bu isimlerden birisi de Güven Yalçın. Son dönemde performansını oldukça arttıran 22 yaşındaki oyuncuyla masaya oturulacak. İşte detaylar...
Beşiktaş iç transferde hareketli günler geçiriyor. Birçok oyuncuyla sözleşme yenilemeye hazırlanan siyah beyazlılarda, o isimlerden birisi de Güven Yalçın.
Kara Kartal'da Futbol A.Ş. genel müdürü Ceyhun Kazancı, son dönemde performansını oldukça yükselten Güven Yalçın ile sözleşme yenileneceğini açıkladı.
Kazancı, "Vida gibi, Güven gibi sezon sonu sözleşmesi bitecek değerli oyuncularımız var. Hepsiyle konuşuyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar vakit var. Yılbaşına kadar bunların hepsinin adını koymak istiyoruz" dedi. (Fanatik)
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