06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Beşiktaş'ta hem ligde hem de Avrupa'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a eleştiriler arttı. Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin rahatsızlıklarını dile getirmeye başladığı öğrenilirken, 49 yaşındaki çalıştırıcının 4 konu üzerinden eleştirildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Beşiktaş'ın Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek bekleneni verememesi teknik direktör Sergen Yalçın'a kulüp içindeki muhalefeti de artırdı. Akşam'ın haberine göre; bazı yöneticiler hoşnutsuzluklarını dile getirirken Sergen Yalçın'a yapılan 4 eleştiri şöyle;

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi!

1- Yeni sözleşmeye geç imza attı ve Beşiktaş'a zaman kaybettirdi: "Yöneticiler, geç imzadan dolayı Beşiktaş'ın çok zaman kaybettiği görüşünde."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi!

2- Geç imza attığı için takımı gerektiği gibi yeni sezona hazırlamadı: "İmzanın geç atılması takımın geç toplanmasına neden oldu. Yeni sezon için yeterli çalışma süresi kalmadı."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi!

3- Hazırlık kampı doğru ve zamanında yapılmadığı için takımda çok fazla sakatlık oldu: "Kampın yanlış zamanda ve doğru planlama çerçevesinde yapılmamasından dolayı bu kadar çok sakatlığın yaşandığı görüşü hakim..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi!

4- Geçen yıl gelen şampiyonluktan sonra Sergen Yalçın bu sezon elde ettiği krediyi tüketiyor, işini ciddi ve disiplinli şekilde yapmıyor: "Sergen Yalçın'ın rahat tavır sergilediği ve rehavete kapıldığı, bu yüzden de takım üzerindeki etkisini kaybettiği belirtiliyor."

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