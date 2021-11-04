06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kaan Ayhan savaşı büyüyor! Beşiktaş ve Sassuolo...

Kaan Ayhan savaşı büyüyor! Beşiktaş ve Sassuolo...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Beşiktaş'ta özellikle bu sezon 8+3 kuralı ve gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle Kaan Ayhan ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda devre arasında milli futbolcu için girişimlerini bir kez daha yenileyerek İtalyan ekibi Sassuolo teklifte bulunacak. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş en önemli ara transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor. Takvim'in derlediği habere göre sezon başında yoğun uğraşlara rağmen kadrosuna katamadığı milli futbolcunun transferini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Siyah- Beyazlılar henüz Sassuolo'nun inadını kırabilmiş değil. İtalyan kulübü bu sezon sadece 208 dakika forma giymesine rağmen Kaan Ayhan için belirlediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmiyor. Kiralama formülüne de yanaşmayan Sassuolo'yu ikna için çalışmalar sürüyor. Alınan bilgilere göre takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyan Kaan Ayhan önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün yetkilileri ile bir araya gelecek ve transferi için kolaylık isteyecek.
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